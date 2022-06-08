Около 65% водителей готовы рассмотреть покупку нового «Москвича»

Так может выглядеть пикап от «Москвич». Фото: naavtotrasse.ru

Россияне поддержали идею выпуска обновленной версии автомобиля «Москвича». Каждый второй водитель позитивно отнесся к возвращению автомобильной марки на отечественный рынок. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного холдингом «Ромир» для ТАСС.

В исследовании принимали участие 718 россиян, опрашивались водители старше 18 лет в городах-миллионниках.

49% участников опроса отметили, что обращают внимание прежде всего на стоимость машины. Если же обновленная версия «Москвича» будет соответствовать качествам иностранных автомобилей, то российскую модель готовы приобрести 47% российский водителей.

Более 20% участников согласились поддержать отечественного производителя.

5% желали бы снова приобрести «Москвич», так как пользовались ранее этой маркой.

Положительно отнеслись к "Москвичу" люди от 60 лет - 57%. Меньше всего энтузиазма идея вызвала у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет - 40%.

"Сейчас россияне в большинстве своем адаптировались к экономической ситуации. И в отношении импортозамещения настроены довольно оптимистично. А если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена "Москвич" не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля", - прокомментировал результаты исследования президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин.

Как сообщал KP.RU раннее, завод "Renault Россия", перешедший в собственность Москвы, будет производить автомобили под брендом "Москвич". Основным технологическим партнером обновленного отечественного завода станет "Камаз". Производство же новых моделей "Москвичей" не будет похожим на старые версии автомобиля.

На первом этапе разработки обновленной версии «Москвича» будет налажено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в дальнейшем возможен выпуск электромобилей. При этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что возможно сотрудничество с китайскими партнерами, но названии компании он не уточнял.