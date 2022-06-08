Лавров назвал несерьезными требованиями Зеленского отвести российские войска для начала переговоров Фото: REUTERS

Требования президента Украины Владимира Зеленского к России отвести войска для того, чтобы начать переговоры, – это несерьезный подход, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта. Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз», – сказал глава российского МИД на пресс-конференции.

Напомним, накануне Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины заявил, что тупиковое положение в конфликте с Россией – не вариант для Киева. Он в очередной раз призвал Запад оказать Украине военную помощь. Также Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать.

Как писал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не отказывается от переговоров Путина и Зеленского, однако они невозможны без соответствующей подготовки.

Новость дополняется