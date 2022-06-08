Лавров назвал неадекватными требования Зеленского поставить на Украину противокорабельные системы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал неадекватными требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву противокорабельные системы.

- Буквально пару дней назад я слышал, как президент (Владимир) Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В начале мая появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты в целях обеспечения безопасности украинских портов для экспорта продовольствия. Эту просьбу Зеленский передал через членов палаты представителей США, которые посетили Киев, рассказал член делегации Джейсон Кроу в эфире NBC. Украина также хотела бы получить многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами. Также украинские власти попросили передать реактивные системы залпового огня (РСЗО), отметил Кроу. Также он указал, что одной из самых значительных проблем для Украины стала невозможность продолжения экспорта продуктов питания.