Лавров готов гарантировать, что Россия не воспользуется разминированием Украиной портов в целях спецоперации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия гарантирует, что если Украина разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

Также глава российского МИД выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского “семь пятниц на неделе”. Украинский лидер хочет “встречи ради встречи” с Владимиром Путиным, считает Лавров.

Кроме этого, Лавров заявил, что спецоперация России на Украине достигает поставленных задач.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.