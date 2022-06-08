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Политика8 июня 2022 9:48

Китай назвал безответственными действия США по усилению кибератак против России на Украине

Вашингтон должен предоставить мировому сообществу объяснения по этому поводу, заявили в Пекине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китай назвал безответственными действия США по усилению кибератак против России на Украине

Китай назвал безответственными действия США по усилению кибератак против России на Украине

Фото: REUTERS

Китай считает опасными и безответственными действия Соединенных Штатов по усилению кибератак с территории Украины для противодействия России, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с подобными безответственными и опасными действиями американской стороны. США должны предоставить мировому сообществу объяснения по этому поводу», – сказал дипломат.

Как отметил Лицзянь, кибератаки США против России могут привести к эскалации конфликта между Москвой и Киевом, причем не исключено применение ядерного оружия. При этом, подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства, события могут развиваться не по плану Вашингтона, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что против РФ ведется война в информационном пространстве. По его словам, с началом спецоперации на Украине кибератаки «стали еще более острыми».