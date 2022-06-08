В Турции назвали единственную причину, почему страна против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, почему страна выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

- Единственная причина - их позиция по террористическим угрозам. Другой причины нет, — сказал руководитель турецкого внешнеполитического ведомства.

В середине мая 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО. Заявки генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали послы этих стран. Церемония прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как заявил генсек альянса, военно-политический блок приветствует подачу заявок от Финляндии и Швеции и гарантирует скорейшее решение вопросов, необходимых для вступления в НАТО. Столтенберг добавил, что с принятием Хельсинки и Стокгольма альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.