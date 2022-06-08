Один человек погиб и восемь пострадали при наезде автомобиля на людей в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине автомобиль въехал в группу людей. В результате один человек погиб и восемь пострадали, сообщили местные издания.

“Автомобиль въехал в толпу в районе Берлин-Шарлоттенбург. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пожарной части. Согласно предварительным данным, пострадали минимум десять человек”, - ранее сообщало издание Rundfunk Berlin-Brandenburg.

По данным ряда изданий, ДТП произошло на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе. Известно, что автомобиль протаранил магазин, о водителе транспортного средств аничего не сообщается.

Ранее kp.ru писал, что автомобиль въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе: один человек погиб, двое пострадали. Протестующие самостоятельно извлекли подозреваемого из машины.

Также ранее в США автомобиль въехал в толпу людей, один человек погиб, более 20 пострадали.