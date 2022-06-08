Сотрудники Росгвардии уничтожили крупные тайники с оружием в Донбассе Фото: сайт Росгвардии

Сотрудники Росгвардии обнаружили и ликвидировали в Донбассе крупные тайники с оружием. Ими были найдены снаряды от ракетной системы залпового огня «Град», автоматы Калашникова и коктейли Молотова.

«В ЛНР подразделение спецназа Росгвардии обнаружило 155 снарядов «Град», двадцать 152 мм снарядов от самоходной артиллерийской установки, 30 огнеметов. Тактическими группами Росгвардии были найдены пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, более 200 гранат различных модификаций, в том числе и иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, 12,7 мм крупнокалиберный пулемет «Утес», более 27 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, мины, запалы к гранатам», – сказано на сайте ведомства.

Кроме того, в ДНР росгвардейцы нашли противотанковый ракетный комплекс NLAW, две противотанковые управляемые ракеты, четырнадцать выстрелов к РПГ, пятнадцать ВОГ-25, более шестидесяти 120 мм танковых снарядов, 84 мм гранатомет иностранного производства, пятьдесят шесть ВОГ-17. Также бойцы Росгвардии нашли тринадцать 120 мм мин, 100 коктейлей Молотова и более 900 патронов к стрелковому оружию.