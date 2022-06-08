МИД России сообщил, что Украина продолжает вербовку иностранных наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина продолжает вербовать иностранных наемников, больше всего рекрутируют афганских беженцев, сообщили в МИД России.

Также в ведомстве добавили, что для отбора и вербовки наемников привлекаются частные военные компании США и Британии.

Ранее kp.ru писал, что семья сдавшегося в плен в ДНР наемника Аслина из Британии надеется на его возвращение. Родственники британца работают по этому вопросу с украинскими властями.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.