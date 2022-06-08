Губернатор Василий Орлов поздравил амурских хоккеистов с победой на Всероссийском турнире «Золотая шайба»

Губернатор Василий Орлов поздравил юных хоккеистов – победителей Всероссийского турнира «Золотая шайба». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов поздравил с победой хоккеистов, занявших призовые места на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Суперфинал турнира юных хоккеистов проходил в Перми 27-28 мая. В состязаниях участвовали более 200 детских и подростковых команд со всей страны.

Приамурье на турнире представили две хоккейные команды «Форвард» - воспитанники ДЮСШ №3 Благовещенска. Ребята отлично сыграли и добились высоких результатов. Команда хоккеистов 8-9 лет заняла первое место. Спортсмены 16-17 лет принесли своему региону бронзу.

На встрече с участниками соревнований Василий Орлов поблагодарил тренеров и юных хоккеистов.

- Впервые сразу две амурские хоккейные команды завоевали призовые места на всероссийском турнире. Вы большие молодцы! Отдельно поздравляю тренеров. Вы отличные наставники. Сегодня в регионе строится два катка с искусственным льдом - один в Тынде, один в Благовещенске, устанавливаются хоккейные коробки. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей в области занималось спортом. Хоккей - это можно сказать наш народный вид спорта, - отметил губернатор Амурской области.

За отличные результаты тренерский состав и команды получат премии от областного министерства спорта и физической культуры. За первое место спортсменам вручат 390 тысяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей.

Глава региона Василий Орлов предложил учредить в регионе новую спортивную традицию и ежегодно проводить турнир на кубок Губернатора Амурской области. Такие состязания повысят интерес детей и взрослых к этому зимнему виду спорта, привлекут новых участников и будут стимулировать команды на дальнейшие победы.

Напомним, Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» проводятся в нашей стране с 1964 года. В 2022 году турнир впервые прошел под эгидой континентальной детской хоккейной лиги. Для того чтобы попасть в завершающий этап, каждая команда хоккеистов проходит строгий отбор: сначала нужно стать лучшей в своем муниципалитете, затем в регионе, а еще в дивизионе. В заключительный день соревнований 28 июня в Перми прошел гала-матч с участием звезд российского и мирового хоккея.