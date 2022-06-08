США задумались о временном снятии санкций с Белоруссии для решения продовольственного кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов рассматривают временную отмену санкций в отношении Белоруссии, чтобы создать коридор для вывоза зерна с Украины, рассказали источники в Белом доме.

По информации газеты The Wall Street Journal, речь идет о снятии санкций против сферы калийных удобрений Белоруссии. В целях преодоления продовольственного кризиса планируется использовать железную дорогу, идущую с Украины по территории Белоруссии в литовскую Клайпеду, где расположен порт. Взамен США готовы снять на шесть месяцев запрет на импорт калийных удобрений.

Отмечается, что инициатива нашла поддержку у сотрудников ООН и некоторых дипломатов. Против нее выступает Украине, о чем, как пишет издание, президент республики Владимир Зеленский заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. В этой связи вероятность снятия санкций с Белоруссии уменьшается, подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее украинский лидер заявил о невозможности экспорта зерна через Белоруссию. По его словам, Киев не готов помогать «дружественным соседям».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин назвал несколько вариантов вывоза зерна с Украины, среди которых транспортировка через Белоруссию. Это, по словам главы государства, самый простой способ. Кроме того, он предлагал вывозить зерно Одессу, через Бердянск и Мариуполь, а также через назвал Румынию, Польшу и Венгрию.