Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «медиагеноцидом» запрет всех российских телеканалов в Латвии.

- Вся вина этих медиаоператоров перед Ригой состоит том, что они имели неосторожность быть лицензированными в качестве СМИ в российской юрисдикции. Реализация данной меры лишает порядка 40% населения страны доступа практически ко всем телевизионным источникам информации на русском языке. А что это такое, как не информационный геноцид, медиагеноцид? Он и есть, — сказала Захарова.

Дипломат также коснулась темы гонений российских СМИ в Соединенных Штатах Америки. Если Вашингтон продолжит ущемлять права журналистов из России, то Москва будет действовать соразмерно, отметила Захарова.

Напомним, 6 июня латвийские власти приняли решение запретить вещание всех телеканалов из России в стране. Об этом рассказал глава Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш. Решение коснулось 80 телеканалов из РФ.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий снос советских памятников, в том числе демонтаж памятника Освободителям Риги. Как заявили в парламенте страны, целью законопроекта является «предотвращение очернения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, а также осуждение незаконной оккупационной политики и преступлений, проводимой как СССР и нацистской Германией».