Песков назвал объяснимыми резкие слова Медведева о врагах России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объяснимыми резкие высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о врагах России.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему посты в его телеграм-канале такие резкие. По словам политика, это объясняется ненавистью к врагам России.

Песков подчеркнул, что Медведев выразил свое личное мнение. Он добавил, что недружественные действия западных стран требуют резкой реакции.

- И поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков уточнил, что высказывания Медведева не являются официальной позицией Москвы. Он напомнил, что ее излагает глава государства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что само существование России является раздражителем для коллективного Запада. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но "нас не очень слушали". Он добавил, что государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов.