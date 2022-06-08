Песков поддержал решение москвичей назвать площадь у посольства США в честь ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал решение жителей Москвы назвать территорию рядом с посольством Соединенных Штатов «Площадью Донецкой народной республики»

«Мне как москвичу итоговый вариант нравится, и мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была бы выбрана и площадь Луганской народной республики», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Москве прошло голосование за название пока еще безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка рядом с посольством Соединенных Штатов. Большинство москвичей – 44,69% – проголосовали за название «Площадь Донецкой народной республики». В условиях голосования было решено, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь ЛНР.

Новость дополняется