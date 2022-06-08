"Прямая линия" с Путиным в июне 2022 года не состоится

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2022 года не состоится.

- Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце... Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, финальный этап подготовки начнется тогда, когда будут определены сроки мероприятия.

Напомним, последняя "Прямая линия" с главой государства прошла 30 июня 2020 года. Она длилась ровно 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов граждан. По информации телевизионного канала «Россия-24», всего от граждан государства на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2 290 967 вопросов. Президент России, в свою очередь, пообещал, что власти страны не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время прямого эфира. Тогда Дмитрий Песков сообщал, что главной темой вопросов россиян была пандемия коронавирусной инфекции.