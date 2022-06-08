Захарова заявила, что Россия обеспокоена заявлениями Украины о создании спецлагеря для пленных

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия обеспокоена заявлениями из Украины о создании "специального лагеря" для российских военнопленных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С большой тревогой мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины спецлагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они заявили, маловероятным", - сказала дипломат на брифинге в среду, 8 июня.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.