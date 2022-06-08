Песков объяснил продовольственный кризис в мире ошибками некоторых стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирный продовольственный кризис начался не из-за украинского кризиса, катализатором его стали ошибки руководства различных стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Песков заявил, что украинского зерна «гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы», поэтому не следует «сильно преувеличивать значение этих запасов с точки зрения влияния на международные рынки». Как отметил представитель Кремля, для участия третьих стран в открытии специальных коридоров по вывозу зерна с Украины нужно понять, куда Киев хочет отправить это зерно или хочет ли вообще.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна и отметил, что мировые цены на продовольствие будут идти вверх из-за антироссийских санкций.

Новость дополняется