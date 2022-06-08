Польше предрекли “жаркую осень” из-за спада экономики и обнищания населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безрассудные действия властей Польши привели к тяжелому экономическому кризису, и к осени страну ждут социальные протесты небывалой силы. Таким мнением в публикации для Mysl Polska высказал обозреватель Лукаш Ястржембский.

Он отметил, что поляки с каждым днем все меньше уверены, что власти отдают себе отчет в том, насколько ухудшился уровень жизни граждан. Теперь люди больше опасаются нищеты, чем военного конфликта. Угроза остаться без энергоресурсов и продуктов питания также негативно отражается на настроении граждан, отметил Ястржембский. Также он добавил, что страну ждут "жаркая осень".

Ранее бургомистр Гамбурга предрек Германии нищету в случае эмбарго на энергоресурсы из России.

Также ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.