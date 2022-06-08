В Чувашии построят Центр зимних видов спорта за 970 млн рублей

В Республике планируется строительство лыжероллерной трассы протяженностью почти 4 км с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта Чувашии. Также предусмотрено создание биатлонного стрельбища на 30 стрелковых электронных установок.

На рабочей встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым и депутатом Государственной Думы Анатолием Аксаковым Дмитрий Чернышенко отметил, что необходимо сохранить соревновательную активность наших спортсменов. По его словам, в стране действует почти 52 тысячи объектов, где регулярно тренируются атлеты. Новая трасса в Чувашии позволит повысить уровень подготовки по таким дисциплинам, как биатлон и лыжные гонки. «Считаю необходимым предусмотреть в федеральном бюджете на 2023-2024 год 970 млн рублей на создание лыжероллерной трассы. Соответствующие поручения будут даны профильным министерствам – Минспорту, Минфину и Минстрою», - отметил Дмитрий Чернышенко.