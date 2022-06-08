МИД России пообещал ответить на запрет вещания российских телеканалов во Франции Фото: Иван Макеев

Россия ответит на решение властей Франции досрочно прекратить вещание трех российских телеканалов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Власти Франции в очередной доказывают свою в кавычках беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение – досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания трех российских телеканалов: «Россия Планета», «Россия 24», «ТВ-Центр International. Мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан», – сказал она на брифинге.

Как отметила дипломат, когда идет речь о блокировке российских вещателей, «французским властям нет дела даже собственных предписаний и правил». Захарова подчеркнула, что у телеканалов была своя аудитория, мнением которой никто не поинтересовался. Представитель МИД РФ назвала подобные решения «характерным симптомом прогрессирующей болезни западной неолиберальной модели демократии», когда она «пожирает собственные завоевания и разрушает свои собственные ценностные ориентиры».