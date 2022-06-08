Российская авиакомпания S7 заморозила проект лоукостера Citrus Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская компания S7 Airlines приняла решение заморозить проект лоукостера Citrus, запуск которого планировался летом текущего года.

- В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно, — цитируют представителя компании «Известия».

По словам собеседника издания, судьба проекта будет определена к концу года.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 03:45 по московскому времени 12 июня 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. В Росавиации отметили, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.