Эфир «Коммерсантъ FM» был взломан хакерами Фото: Shutterstock

Хакеры взломали радиостанцию «Коммерсантъ FM». Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

«Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в Youtube», – сказано в сообщении.

Радиостанция пообещала восстановить вещание в интернете в ближайшее время.

Между тем главный редактор «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев подтвердил ТАСС, что эфир в интернете был действительно взломан. По его словам, сейчас специалисты сейчас выясняют происхождение этой атаки и пытаются что-то сделать с интернет-потоком. Как отметил Воробьев, эфирное вещание радиостанции не менялось.

Напомним, ранее сообщалось, что хакерской атаке подвергся сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На главной странице ведомства было указано, что он взломан командой DumpForums.com. Хакеры требовали выплатить им 0.5 биткоина (973 тысячи руб.) до 7 июня 2022, угрожая в противном случае выложить в общий доступ данные сотрудников министерства.