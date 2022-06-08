У сдавшего в плен британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей на Украине

В дневнике британского наемника Эндрю Хилла, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, обнаружили координаты захоронений мирных жителей на Украине.

- Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). <...> До сих пор нет дохода, сбережения иссякают, — цитирует дневник наемника РИА Новости.

Ранее издание Bild сообщило, что наемник из Германии, участвовавший на в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Уточнялось, что речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу «Танк». Мужчина получил ранения при обстреле силами России его части, которая располагалась недалеко от Харькова. Наемник скончался по дороге в госпиталь.

До этого французская радиостанция Europe 1 сообщила, что в Харьковской области погиб наемник из Франции. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточнялось, что это первый наемник из Франции, погибший с начала спецоперации РФ на Украине.