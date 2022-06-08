Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 11:55

Москалькова сообщила, что Россия ведет работу над возвращением Бута из американской тюрьмы

У бизнесмена наступил срок, позволяющий передать его в страну гражданства для отбывания наказания
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия работает над возвращением российского бизнесмена Виктора Бута, у него наступил срок, который позволяет его передать в страну гражданства для отбывания наказания, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним, Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008-м году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. В 2012 году суд присяжных Нью-Йорка признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.

Ранее американский адвокат Стив Зиссу сообщил, что с учетом отсутствия неожиданностей и баллов, начисляемых за хорошее поведение, россиянин Виктор Бут может выйти из тюрьмы в США на 4 года раньше срока. Но и это очень долгий срок для заключенного, тем более для Виктора, который уже отбыл в тюрьмах 14 лет, отмечал правозащитник.