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Экономика8 июня 2022 11:59

Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 26 мая 2022 года

Курс евро снижается до 63,62 рубля
Виктор БАЖЕНОВ
Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Фото: REUTERS

Согласно данным Московской биржи, курс доллара упал ниже 60 рублей. Это произошло впервые с 26 мая 2022 года.

К 14:18 по московскому времени курс американской валюты ускорил падение до 59,83 рубля. Падение составило около 2%. Курс евро снижается до 63,62 рубля.

Напомним, Московская биржа планирует запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Об рассказал директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин. Начало торгов этими валютами запланировано на ближайшее время. По словам Скабелина, у Мосбиржи сегодня около 20 валютных пар на рассмотрении к возможному запуску. Для их запуска требуется выполнение нескольких условий, главное среди которых – это реальный интерес со стороны участников и их клиентов, объяснил директор департамента.