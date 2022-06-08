Мэр Донецка сообщил, что ВСУ начали обстрел центра города

В Донецке сообщили, что ВСУ начали обстрел центра города Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженные силы Украины начали обстрел центрального района города.

- Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина, — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Донецка, так как потеряли 700 своих солдат.

До этого глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что у республики есть военный план для прекращения обстрелов Донецка. При этом руководитель внешнеполитического ведомства отказалась раскрывать детали плана, объяснив это отсутствием полномочий.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ используют оружие из Соединенных Штатов Америки для обстрелов Донецка. Он подчеркнул, что удары наносились по спальным районам, где нет объектов военной инфраструктуры.