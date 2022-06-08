В Нижнем Тагиле в здании старого общежития откроют исправительный центр

На Урале откроется новый исправительный центр Фото: Антонина Лышова

В Нижнем Тагиле в здании бывшего общежития техникума на Черноисточинском шоссе в микрорайоне Гальянка разместят новый исправительный центр, в котором будут жить приговоренные к обязательным работам уральцы. Сейчас на объекте проводятся ремонтные работы. Как только они будут закончены, объект введут в эксплуатацию. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Днем мужчины будут работать на территории городских предприятий, а ночью пребывать на территории нового центра. Постояльцам запретят покидать его территорию в ночное время суток, в выходные и праздничные дни – только по согласованию с руководством учреждения. Осужденным гражданам нужно будет соблюдать дисциплину и правила распорядка.

Отметим, что процесс расширения системы исправительных учреждений в Свердловской области идет с 2020 года. Такой же центр уже создан в женской исправительной колонии №6 Нижнего Тагила.

Сейчас в Нижнем Тагиле приговорены к принудительным работам 59 человек, все они работают на предприятиях города.