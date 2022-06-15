Мишустин заявил, что выпады Запада против России привели к дисбалансу на мировых рынках

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Направленные против России действия западных стран ударили по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от пандемии, что привело к разгону инфляции, угрозе нехватки продуктов и другим серьезным дисбалансам. Об этом заявил сегодня, 15 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии на тему "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".

"Уже давно ни наша, ни международная экономика не сталкивались с такого рода вызовами. Антироссийские выпады западных стран ударили и по мировым рынкам, к тому же еще не до конца оправившимся от последствий пандемии, что и привело к рекордному уровню инфляции во многих странах, росту цен на бензин, угрозе нехватки продуктов питания", - отметил премьер-министр.

Ранее сенатор Пушков заявил, что антироссийские санкции привели к глобальной экономической дестабилизации.

При этом Пушков отметил, что в случае применения подобных ограничений против Китая мировая экономика рухнет.