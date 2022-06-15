Суд арестовал топ-менеджера "Аэрофлота" Михаила Минаева, обвиняемого в мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал главу департамента планирования парка развития воздушных судов "Аэрофлота" Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу", - уточнили в суде. Обвиняемый к настоящему времени обжаловал это решение.

Также отмечается, что если суд признает топ-менеджера виновным, ему может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф на сумму до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова на два месяца по делу о многомиллионной взятке. Денис Зубов вместе с двумя представителями нефтебазы пытался дать сотруднику ФСБ взятку в 18 миллионов рублей.