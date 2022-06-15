Кремль не считает, что турецкая спецоперация поспособствует безопасности в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая турецкая спецоперация в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в арабской республике, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Напомним, ранее газета Hurriyet сообщала, что Анкара в ходе переговоров с Москвой приостановила подготовку к операции в районе Айн-Исса на северной окраине города Ракка в Сирии после того, как стало известно, что «Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики планируют провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана «Сил народной самообороны», которых Анкара признает террористическими организациями.

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