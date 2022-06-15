Кремль считает бесполезным давать прогнозы по признанию талибов* Россией Фото: Александр КОЦ

Речи о признании движения «Талибан»* властями России пока не идет, давать прогнозы бесполезно по этому вопросу бесполезно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент об этом речи не идет – мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как писал сайт Kp.ru, накануне спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия может в перспективе признать правительство талибов* при условии, если власть в Афганистане станет этнополитически инклюзивной. Талибы* должны перейти «психологический барьер» и допустить в органы власти политических представителей проживающих в стране национальных меньшинств, ообъяснил дипломат.

Напомним, «Талибан»* заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана в августе 2021 года.

*Запрещенная в России террористическая организация

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