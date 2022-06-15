Минздрав сообщил о незначительной доле некачественных лекарств на фармацевтическом рынке России

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На сессии "Экспортный потенциал: ЕАЭС и глобальный рынок" в рамках Петербургского международного экономического форума Виктор Фисенко, первый заместитель министерства здравоохранения, заявил, что на российском фармацевтическом рынке не зафиксирован рост поддельных лекарств.

Виктор Фисенко утверждает, что в настоящее время на российском рынке доля фальсифицируемых, некачественных и других лекарств незначительна. Для того чтобы полностью предотвратить появление таких лекарств, Минздрав внедряет и обеспечивает полную прозрачность перемещений товаров.

По его мнению, внутренний рынок, а также рынки ЕАЭС и дружественных стран являются финансово-выгодными для Российской Федерации. В то же время сегодня строится новая логистика для доставки всех необходимых ингредиентов, чтобы производить лекарства.

Раннее на KP.RU был опубликован спецвыпуск "Время новых дел", посвященный ПМЭФ-2022. В деловой глянцевый журнал вошли интервью с основными участниками форума, аналитические публикации и авторские колонки ведущих российских экономистов. Подробнее читайте и смотрите в статье.