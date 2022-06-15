Журнал Vaccines: эффективность вакцины “Спутник V” от штамма “Омикрон” достигает при ревакцинации 97%

Эффективность вакцины “Спутник V” против госпитализации от штамма “Омикрон” составляет 97% при бустировании препаратом “Спутник Лайт” или ревакцинации “Спутником V”, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines.

Исследование проводилось коллективом российских ученых, в состав которого вошли представители Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Отмечается, что самая высокая эффективность была выявлена при защите от критических случаев болезни, требующих госпитализации в реанимацию.

В настоящее время “Спутник V” одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения свыше 4 млрд человек, а вакцина “Спутник Лайт” - более чем в 30 государствах мира. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил инвестором в разработку и производство «Спутника V» и «Спутника Лайт».

Ранее kp.ru писал, что эффективность вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" составила около 93%.