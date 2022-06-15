Вице-премьер Польши Качиньский считает, что поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поражение США и Запада на Украине будет более серьезным, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

"Учтите, что поражение Запада, прежде всего США, на Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", - отметил Качиньский в комментарии изданию Gazeta Polska, подчеркнув, что вооруженное противостояние "всегда несет в себе элемент неожиданности".

Он также добавил, что Западу все же не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, так как это ведет к тому, что "мы становимся в определенном смысле слабее" по сравнению с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.