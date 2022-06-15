В Запорожье формируют списки добровольцев для защиты от украинских войск Фото: Дмитрий СТЕШИН

В запорожской области начали формировать списки добровольцев, желающих принять участие в защите от Вооруженных сил Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«У нас уже есть батальоны людей. Мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Больше 200 человек есть в списках людей, которые уже готовы идти», – рассказал он в эфире передачи «Соловьев Live».

При этом Балицкий подчеркнул, что освобождение всей территории Запорожской области от украинских войск зависит от российской армии, поскольку собственных сил у региона «не хватит никогда».

Как писал сайт kp.ru, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что киевский режим никогда не вернет контроль над регионом.