Афганистан ведет переговоры о беспошлинной торговле с Россией Фото: Александр РОГОЗА

Власти Афганистана ведут переговоры с Россией о беспошлинной торговле. Кабул немерен экспортировать в РФ минералы и фрукты, сообщил заместитель главы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн.

«Сейчас мы ведм переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы», – рассказал Хоссейн в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин принципиально одобрил выделение партии зерна Афганистану, когда у него появится такая необходимость. Объемы этой продовольственной помощи будет определять правительство России исходя из конкретной ситуации. В Афганистане делают неутешительные прогнозы по урожаю зерновых. Вероятно, страна может не добрать 30% обычного объема.