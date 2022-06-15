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Экономика15 июня 2022 10:30

Афганистан ведет переговоры о беспошлинной торговле с Россией

Страна хочет продавать в РФ сухофрукты, фрукты и минералы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Афганистан ведет переговоры о беспошлинной торговле с Россией

Афганистан ведет переговоры о беспошлинной торговле с Россией

Фото: Александр РОГОЗА

Власти Афганистана ведут переговоры с Россией о беспошлинной торговле. Кабул немерен экспортировать в РФ минералы и фрукты, сообщил заместитель главы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн.

«Сейчас мы ведм переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы», – рассказал Хоссейн в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин принципиально одобрил выделение партии зерна Афганистану, когда у него появится такая необходимость. Объемы этой продовольственной помощи будет определять правительство России исходя из конкретной ситуации. В Афганистане делают неутешительные прогнозы по урожаю зерновых. Вероятно, страна может не добрать 30% обычного объема.