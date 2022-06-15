В Польше считают, что Германия не хочет видеть Украину в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не хочет видеть Украину в составе Евросоюза и не допустит, чтобы Киев быстро приняли в сообщество, считает вице-премьер и глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Немецкий уклад попросту не хочет видеть украинцев в сообществе. Они дорого стоили бы финансово и политически. Во втором случае речь идет, конечно же, об отношениях с Россией», – заявил политик в интервью Gazeta Polska.

Как писал сайт Kp.ru, Еврокомиссия (ЕК) примет решение по заявке Украины на статус кандидата в Евросоюз в пятницу, 17 июня. Члены ЕК составят рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз, которую впоследствии рассмотрят главы государств-членов ЕС.

Накануне в МИД Франции заявили, что перед тем, как начать обсуждения условий вступления Украины в Евросоюз, в республике должны прекратиться боевые действия.