Что происходит в команде Тутберидзе: Тарасова встала на защиту Камилы Валиевой, Загитова засветилась в новом ярком образе

Камила Валиева на Олимпиаде-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В команде Этери Тутберидзе продолжается активная работа. Главные фигуристки "Хрустального" готовы к тому, чтобы дальше кататься. Камила Валиева заехала на сборы в Новогорск, Анна Щербакова выходила на тренировки, Трусова же четко сказала, что будет дальше свою карьеру. "КП-Спорт" рассказывает о последних новостях в команде Тутберидзе на 15 июня 2022 года.

Валиева готовится к ледовому шоу, Загитова готовит рыбу, а Щербакова возвращается из Баку. Что известно о летних сборах команды Тутберидзе

«С близкими». Кондратюк показал новое фото с Трусовой

«Они совсем уже обалдели!». Татьяна Тарасова высказалась о деле Камилы Валиевой

«Для Ольги Бузовой на сцене». Загитова засветилась перед фанатами в шокирующем наряде

Загитова снялась в ярком образе Настеньки для шоу Навки «Аленький цветочек»

Без Валиевой, Щербаковой, Трусовой и в тиши трибун. Как конгресс ISU, продлив недопуск русских, получил проблемы

Новый президент ISU прокомментировал допинг-дело Камилы Валиевой