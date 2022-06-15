Глава Амурской области Василий Орлов: «В августе будет проведена стыковка нового моста через Зею»

Строительство автомобильного моста через Зею – один из крупнейших ​ инфраструктурных проектов Приамурья за последние десятилетия. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области продолжается строительство важного для региона объекта – автомобильного моста через реку Зею. Его стыковка пройдет в августе. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, окончание строительства моста запланировано на 2023 год.

- В августе будет проведена стыковка нового моста через Зею, это важный этап в строительстве. Проделана большая работа, впереди не меньше, - отметил глава региона Василий Орлов. - Стройка автомобильного моста - это один из крупнейших инфраструктурных объектов Приамурья за последние десятилетия. Он будет готов в 2023 году. Мост будет двухполосным, он значительно разгрузит действующий. Это позволит людям быстрее, безопаснее и с большим комфортом передвигаться между областным центром, пригородными поселками и федеральной трассой.

Сейчас на Зейском мосту завершился самый протяженный этап надвижки пролетного строения. За семь дней строители преодолели еще 252 метра, выполнив надвижку металлоконструкций в три пролета.

- До стыковки пролетных строений на опоре 11 нам осталось пройти еще 432 метра (168 метров с левого и 264 метров с правого берега)», – рассказал руководитель проекта – руководитель ОП АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов.

В ходе строительства нового Зейского моста используется метод продольной надвижки с применением гидравлического оборудования. Конструкции пролетного строения собираются на стапеле и по очереди надвигаются домкратами по скользящим устройствам на готовые опоры. Всего в основе автодорожного моста 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность мостового перехода - 9013 метров, из которых 1932 метров – это непосредственно мост через реку Зею.

Напомним, строительство моста началось летом 2020 года. Общая стоимость проекта составляет 18,9 миллиарда рублей. На объекте работает команда специалистов, возводивших первый автодорожный трансграничный мост между Россией и Китаем через реку Амур. Перед строителями Зейского моста поставлена задача реализовать проект в рекордные 30 месяцев вместо 42 месяцев, предусмотренных государственным контрактом.