МегаФон представил апгрейд голосового помощника Евы

Прокачанная Ева станет доступна всем пользователям во второй половине лета.

“Ева – уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты. Мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности клиентов. В третьем квартале мы представим во всех регионах обновленного ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот, – сообщил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Ева помогает не пропускать полезные звонки и защищает от голосового спама. Она может самостоятельно принимать входящие вызовы, оперативно определять их источник и цель, поддерживать разговор, рекорд по продолжительности которого зафиксирован на уровне 12 минут, и отправлять информацию о вызове в чат абоненту.

В этом году Ева говорила со спамерами дольше 600 часов. При этом она помогла не пропустить больше 1 тысячи звонков от курьеров и служб доставки.

Новые функции прямо сейчас тестируют участники ПМЭФ. Например, возможность самостоятельно выбирать, какие звонки считать нежелательными и автоматически блокировать их. Если абонент не хочет слушать рекламные сообщения, но готов участвовать в опросах, он может указать интересующие его категории – и робот настроит выборку и будет блокировать только действительно ненужные вызовы.