Песков заявил, что Украина столкнулась с “большими проблемами”

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украины столкнулась с "большими проблемами", но не стал комментировать слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о перспективах государственности страны.

"Я бы не стал комментировать это сообщение", - сказал представитель Кремля журналистам сегодня, 15 июня, в ответ на просьбу дать оценку точки зрения, которую Медведев высказал в своем Телеграм-канале.

"Но мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это все хорошо знают, и да - это можно констатировать, а главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность властей Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво посмотреть на ситуацию", - отметил Песков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.