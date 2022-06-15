Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм в боевых действиях, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном сегодня, 15 июня, на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк", - уточняется в тексте документа.

Ранее Путин наградил Арсена "Моторолу" Павлова Орденом Мужества посмертно. Награда присвоена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению прав и свобод соотечественников.

Также Путин наградил президента Туркменистана Орденом Дружбы. Награда досталась политику за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Москвой и Ашхабадом.