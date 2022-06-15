Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

15 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации».

В документе говорится о том, что Правительство РФ совместно с властями субъектов России должно обеспечить сокращение площади лесных пожаров в период с 2022 по 2030 год. За этот промежуток времени, как написано в указе, пожары должны сократиться не менее чем на 50% по сравнению с 2021 годом.

Следует отметить, что Правительству также поручено утвердить для регионов план по ежегодному сокращению площади лесных пожаров и методику расчета таких показателей.

“Поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 %”, - отмечается в указе.

В Правительство РФ ежегодно, не позднее 1 марта года, будут поставляться отчеты о выполнении указа.

Раннее KP.RU сообщал об увеличении численности пожаров в Якутии. На данный момент республика лидирует по площади возгораний среди регионов России.