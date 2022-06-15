Делегация Чувашии начинает работу на XXV Петербургском международном экономическом форуме

В ходе встречи планируется подписание 14 соглашений о сотрудничестве на сумму свыше 20 млрд рублей. Одно из главных — подписание специального инвестиционного контракта 2.0 в целях реализации проекта «Строительство производства перекиси водорода мощностью 50 000 тонн в год по современной технологии производства перекиси водорода антрахиноновым методом». Это уже второй для региона СПИК 2.0.

Как говорит Глава Чувашии Олег Николаев, подписание этого специнвестконтракта значимо для региона. Проект будет реализовывать ПАО Химпром (г. Новочебоксарск). По словам Главы, для республики это очень большое достижение, с точки зрения развития промышленной политики.

Также на форуме ожидаются соглашения с АО «Группа Оргсинтез» о реализации инвестиционных проектов, соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство причала и терминалов № 2, № 3, № 4 речного порта в Новочебоксарске и складского комплекса на железнодорожной станции Канаш Чувашской Республики». Планируется заключить соглашение с несколькими регионами ПФО о сотрудничестве по осуществлению межрегионального туристического маршрута по реке Волга «Великий Волжский путь». Реализация мероприятий запланирована в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашии.

Олег Николаев отметил, что на форуме Чувашия представит свои лучшие практики, опыт реализации крупнейших проектов, инвестиционный потенциал. Как говорит Глава, запланированы переговоры, подписание соглашений, обсуждение хода реализации совместных мероприятий и обсуждение будущих планов. Они касаются экономики, промышленности, здравоохранения, цифровизации, импортозамещающих технологий. Помимо этого, Глава Чувашии выступит с речью о перспективах импротозамещения химической промышленности.