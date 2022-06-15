Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 12:21

Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство иностранным IT-специалистам

Также упрощенный порядок будет действовать для членов их семей
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство иностранным IT-специалистам

Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство иностранным IT-специалистам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе пленарного заседания приняла закон о возможности получить вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить зарубежным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей.

Документ распространяется на специалистов, которые работают в российских IT-компаниях, имеющих госаккредитацию - ее выдает Минцифры.

При принятии законопроекта для получения вида на жительство в РФ таким сотрудникам, а также членам их семей не нужно будет иметь разрешение на временное проживание.

Согласно действующему законодательству, сегодня такое право есть у иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также у представителей утвержденного перечня востребованных профессий.

Ранее Госдума РФ приняла закон о праве регистрации места рождения ребенка по месту жительства родителей.