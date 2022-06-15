Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство иностранным IT-специалистам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе пленарного заседания приняла закон о возможности получить вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить зарубежным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей.

Документ распространяется на специалистов, которые работают в российских IT-компаниях, имеющих госаккредитацию - ее выдает Минцифры.

При принятии законопроекта для получения вида на жительство в РФ таким сотрудникам, а также членам их семей не нужно будет иметь разрешение на временное проживание.

Согласно действующему законодательству, сегодня такое право есть у иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также у представителей утвержденного перечня востребованных профессий.

Ранее Госдума РФ приняла закон о праве регистрации места рождения ребенка по месту жительства родителей.