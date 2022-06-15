Гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал об успехе перезагрузки проекта Фото: сайт общества «Знание»

Проект популярного во времена Советского Союза общества «Знание» чрезвычайно популярен среди современной молодежи, сообщил гендиректор общества Максим Древаль. В этом году «Знание» представило на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) интерактивную студию для дискуссий спикеров форума.

«Один из выводов перезагрузки общества «Знание» – это то, что ребята очень заинтересованы в созидательном и интеллектуальном контенте, потому что тот контент, который создает «Знание» – это не очень развлекательный контент про историю, науку, культуру, различные области знаний в той или иной степени глубины, есть базовые вещи, есть очень глубокие. Но, так или иначе, они про знания», – рассказал Древаль в интервью КП в рамках ПМЭФ.

По его словам, видеозаписи общества собрали в интернете за год уже более полумиллиарда просмотров. Помимо этого, «Знание» собирает полные залы на очных мероприятиях, которых состоялось несколько десятков тысяч по всей России, и постоянно совершенствует свою работу, создавая новые форматы, сообщил он. Как считает Древаль, успех «Знания «свидетельствует о том, что молодежь проявляет интерес к самообразованию.

«Например, если говорить про увлекающие форматы, то это лекции-экскурсии. Это всегда интересно. Не просто что-то про атомную энергетику, например, читать книжку, а оказаться на атомной станции. И генеральный директор Росатома рассказывает тебе о ее устройстве. Это увлекает», – отметил Древаль.

Как сообщил гендиректор «Знания», в этом году на ПМЭФ общество впервые опробовало формат встреч с выдающимися людьми и первыми лицами в разных сферах знаний. По мнению Древаля, на таких встречах ребята получают не только редкие и важные знания, но и видят пример для подражания и имеют возможность узнать об истории успеха из первых уст. Такой формат позволяет им поверить в себя, считает он.

«Сейчас одна из причин, почему это особенно актуально и важно, – мы живем в период беспрецедентного количества недостоверной фейковой информации по всем сферам. И когда ты открыто можешь поговорить с первыми лицами, получить ответ на любой из своих вопросов – это хороший способ сориентироваться в этом поле недостоверной информации», – высказал мнение гендиректор общества «Знание».