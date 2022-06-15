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Политика15 июня 2022 12:41

Рогозин высмеял идею переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь Нила Армстронга

Глава «Роскосмоса» в шутку предположил, что у американского астронавта киевские «эксперты» нашли украинские корни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рогозин высмеял идею переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь Нила Армстронга

Рогозин высмеял идею переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь Нила Армстронга

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на инициативу экспертной комиссии по переименованию улиц в Киеве назвать улицу Юрия Гагарина в честь американского астронавта Нила Армстронга.

«Улицу в Киеве, названную в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина «экспертная комиссия» на Украине предлагает переименовать в честь астронавта США Нила Армстронга. Не удивлюсь, если у Нила Армстронга киевские «эксперты» нашли украинские корни», – написал глава госкорпорации в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, экспертная комиссия Киева предлагает назвать улицу имени первого человека в космосе Юрия Гагарина в честь Нила Армстронга. Голосование по переименованию улиц украинской столицы проходит в приложении «Киев Цифровой». Кроме того, члены комиссии хотели бы, чтобы улица Ватутина была названа в честь начальника главного штаба Украинской повстанческой армии* (УПА*) Дмитрия Грицая.

*Запрещенная в России экстремистская организация