Чувашия получит дополнительно 1,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Чувашской Республике предоставлен дополнительный лимит на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в размере более 1,2 млрд рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры трех жилых микрорайонов. Еще 427 млн. руб. в регион будет привлечено за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в городах Козловка и Шумерля. Заявка одобрена в рамках Петербургского международного экономического форума на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации по руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Глава Чувашии Олег Николаев, принявший участие в форуме, отметил, что по этим городам есть еще три объекта на сумму 604 млн руб. и они готовы к реализации. На сегодня в республике уже реализуется пять проектов социальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Дополнительные средства инфраструктурного бюджетного кредита в регионе планируется направить на строительство дорог, инженерных сетей и трех детских садов на 700 мест. Развитие инфраструктуры этих районов позволит ввести дополнительно 182,555 тыс. кв. м жилья и создать 910 новых рабочих мест.