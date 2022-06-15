Глава Минэкономики РФ назвал укрепление рубля вызовом для российской экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Укрепление рубля стал вызовом для отечественной экономики, считает министр экономического развития России Максим Решетников. По его мнению, это создает проблемы как для экспортеров, так и для импортеров.

«Формируется новый пакет вызовов для экономики. В первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился. Он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», – заявил глава Минэкономразвития в интервью телеканалу «Россия 24».

Вместе с тем министр отметил «смягчение» обстановки на мировом рынке для множества экспортеров ввиду очень высоких цен на некоторые товары. Тем не менее есть и предприятия, которые не получают необходимую прибыль из-за высокого курса рубля, отметил он.

Напомним, ранее Решетников заявлял, что высокий курс рубля создает риски для российской экономики, делая продукцию, произведенную в РФ, неконкурентоспособной на внешних рынках.

Как писал сайт kp.ru, по мнению главы Минэкономразвития, в экономике России наметились тенденции, говорящие о кризисе спроса.