Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных

Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, домашних питомцев маркировать не надо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Об этом сообщается на официальном сайте Думы. Закон принят в среду 15 июня во втором и третьем чтении.

Сообщается, что кошек, собак и других домашних питомцев маркировать не надо. Поправку, предложенная депутатами Бурматовым и Лоором, которая предусматривала маркировку домашних питомцев и содержащихся в неволе диких животных, Госдума отклонила в рамках второго чтения.

Маркировочная информация будет размещаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Владельцы сельхозживотных должны будут маркировать их за свой счет, сами или с привлечением специалистов. За учет животных платить будет не нужно, а тех сельхозживотных, которые уже маркированы, повторно маркировано не нужно.

Сообщается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Также Госдума России в ходе пленарного заседания приняла закон о возможности получить вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить зарубежным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей.

В то же время 15 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации». Согласно указа, до 2030 года пожары должны сократиться не менее чем на 50% по сравнению с 2021 годом.