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Общество15 июня 2022 13:09

Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных

Домашних питомцев маркировать не надо
Мария ПАВЛОВА
Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, домашних питомцев маркировать не надо.

Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, домашних питомцев маркировать не надо.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Об этом сообщается на официальном сайте Думы. Закон принят в среду 15 июня во втором и третьем чтении.

Сообщается, что кошек, собак и других домашних питомцев маркировать не надо. Поправку, предложенная депутатами Бурматовым и Лоором, которая предусматривала маркировку домашних питомцев и содержащихся в неволе диких животных, Госдума отклонила в рамках второго чтения.

Маркировочная информация будет размещаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Владельцы сельхозживотных должны будут маркировать их за свой счет, сами или с привлечением специалистов. За учет животных платить будет не нужно, а тех сельхозживотных, которые уже маркированы, повторно маркировано не нужно.

Сообщается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Также Госдума России в ходе пленарного заседания приняла закон о возможности получить вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить зарубежным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей.

В то же время 15 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации». Согласно указа, до 2030 года пожары должны сократиться не менее чем на 50% по сравнению с 2021 годом.